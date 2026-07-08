Эксперт призвала оказать поддержку семье после инцидента в Алтуфьевском районе Москвы

Мать не права в своих методах воспитания, однако ей необходимо разъяснить допустимые способы воздействия на ребенка. Об этом заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя инцидент в Алтуфьевском районе Москвы.

По словам эксперта, женщина выглядит уставшей и замотанной, поэтому серьезной беседы с компетентными органами и психологом будет достаточно для изменения методов воспитания. Она также предложила оказывать многодетным матерям дополнительную поддержку.

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