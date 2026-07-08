08 июля, 11:15Экономика
Краснодарский край возобновил работу 80 АЗС
Регионы продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с топливом. В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС, а для экстренных служб и общественного транспорта определили приоритетные заправки.
Ситуацию с топливом и работу транспортной отрасли обсудят в правительстве на совещании с участием Владимира Путина. Для предотвращения сбоев в поставках бензина и дизельного топлива уже введен временный запрет на экспорт.
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