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08 июля, 11:15

Экономика

Краснодарский край возобновил работу 80 АЗС

Краснодарский край возобновил работу 80 АЗС

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В России запустили карту с информацией о наличии бензина на АЗС

Регионы продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с топливом. В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС, а для экстренных служб и общественного транспорта определили приоритетные заправки.

Ситуацию с топливом и работу транспортной отрасли обсудят в правительстве на совещании с участием Владимира Путина. Для предотвращения сбоев в поставках бензина и дизельного топлива уже введен временный запрет на экспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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