Эксперт предупредил о рисках покупки квартиры в рассрочку

Главный риск при покупке жилья в рассрочку связан со сроками выплат. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Обычно такой период составляет от одного до двух лет. Если за это время покупатель не сможет собрать необходимую сумму или получить ипотеку на оставшуюся часть платежа, могут возникнуть споры с застройщиком. В результате есть риск потерять часть уже внесенных средств за объект недвижимости.

Риелторы советуют изучать предложения разных застройщиков и при покупке ориентироваться не на размер скидки, а на конечную цену квартиры. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.