Праздничная композиция ко Дню России появилась у станции метро "Пыхтино" в Москве. Там установили флаги белого, синего и красного цветов. Украшения начали появляться и в других районах столицы.

Флагманскими локациями праздничных мероприятий станут четыре парка: ландшафтный парк "Митино", парк "Радуга", кинопарк "Москино" и парк "Покровское-Стрешнево", сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Времена и эпохи" Павел Гусев.

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