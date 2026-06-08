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08 июня, 12:45

Город

Праздничная композиция ко Дню России появилась у станции метро "Пыхтино"

Праздничная композиция ко Дню России появилась у станции метро "Пыхтино"

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Праздничная композиция ко Дню России появилась у станции метро "Пыхтино" в Москве. Там установили флаги белого, синего и красного цветов. Украшения начали появляться и в других районах столицы.

Флагманскими локациями праздничных мероприятий станут четыре парка: ландшафтный парк "Митино", парк "Радуга", кинопарк "Москино" и парк "Покровское-Стрешнево", сообщил представитель оргкомитета фестиваля "Времена и эпохи" Павел Гусев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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