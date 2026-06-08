Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА

Движение пассажирских поездов в Крыму временно приостановлено после атаки БПЛА по поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

В настоящее время задерживаются 8 поездов, следующих в Крым и из Крыма. Время задержки составляет от 1,5 до 7 часов. Пассажиры атакованного поезда доставлены автобусами в Симферополь и Севастополь.

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