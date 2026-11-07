В музее Вадима Задорожного прошел парад редких боевых машин времен ВОВ

В музее Вадима Задорожного прошел парад редких боевых машин времен Великой Отечественной войны. Его организовали в честь 85-летия парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Во главе колонны – бронетранспортер БТР-40 ЖД, затем следует первый советский танк МС-1, плавающий Т-38, легкий Т-70 и Т-34. Многие из этих машин принимали участие в параде на Красной площади 85 лет назад.

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