Народную артистку РСФСР Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище

Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Она скончалась 89-м году жизни. Последние недели актриса находилась в реанимации, врачи до последнего боролись за ее жизнь. Отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится в Храме Воскресения Словущего в центре Москвы, сообщила ее дочь. Церемония пройдет в среду, 11 ноября. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище – рядом с ее супругом – знаменитым писателем и режиссером Василием Шукшиным.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина исполнила более сотни культовых ролей во многих проектах: "Калина красная", "Печки-лавочки", "Двенадцать стульев", "Сверстницы". Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Мэр отметил, что она создавала женские образы, полюбившиеся миллионам зрителей за искренность, душевную красоту и богатый внутренний мир.

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