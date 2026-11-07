07 ноября, 12:15Транспорт
Строительство пролетного строения путепровода завершилось на юго-западе Москвы
Строительство пролетного строения путепровода завершилось на юго-западе Москвы. Он проходит через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и станет частью нового маршрута из Южного Бутова через Бачуринскую улицу до Калужского шоссе.
Всего в районе проложат и реконструируют более 6 километров дорог. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Новая дорога свяжет жилые кварталы Южного Бутова и Коммунарки с общественно-деловой застройкой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.