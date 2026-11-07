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Новости

07 ноября, 11:15

Транспорт

Новый путепровод построили через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новый путепровод построили через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Строительство пролетного строения путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершилось на юго-западе Москвы. Новый участок дороги свяжет Южное Бутово с Бачуринской улицей и Калужским шоссе.

Всего в районе проложат и реконструируют более 6 километров дорог. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Новая дорога улучшит транспортную доступность Южного Бутова и Коммунарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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