Новый путепровод построили через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Строительство пролетного строения путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершилось на юго-западе Москвы. Новый участок дороги свяжет Южное Бутово с Бачуринской улицей и Калужским шоссе.

Всего в районе проложат и реконструируют более 6 километров дорог. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Новая дорога улучшит транспортную доступность Южного Бутова и Коммунарки.

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