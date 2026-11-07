Автобус № 1503 связал метро "Медведково" с ЖК "Белый Град" в Мытищах

В Москве запустили новый пригородный автобусный маршрут № 1503 от станции метро "Медведково" до жилого комплекса "Белый Град" в Мытищах. Автобусы начали ходить 7 ноября в рамках проекта "Москва – область".

Стоимость проезда зависит от расстояния. Пассажирам необходимо прикладывать карту при входе и выходе. Карта "Стрелка" на маршруте не действует, скидки на пересадки при оплате разовых поездок картой "Тройка" или банковской картой не предусмотрены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.