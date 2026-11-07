В московских парках начали заливать катки. Один из крупнейших откроется в Парке Горького. Его площадь в этом сезоне превысит 18 тысяч квадратных метров, а протяженность ледовых дорожек и аллей составит более 2 километров.

Посетители смогут кататься вдоль Фигурного фонтана и по Пушкинской набережной. Каток оснастят мультимедийными бортами, а качество льда будут контролировать восемь специализированных машин. Ежедневно площадка сможет принимать до 10 тысяч человек.

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