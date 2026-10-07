Психиатр призвал не лечиться "Атараксом" без консультации со специалистом

Транквилизатор "Атаракс" опасно принимать без предварительной консультации со специалистом. Об этом предупредил врач-психиатр Игорь Лазарев.

По его словам, препарат оказывает седативное действие и может ухудшить состояние при неправильной постановке диагноза. Кроме того, он отметил, что лечение тревожных расстройств транквилизаторами является устаревшим подходом.

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