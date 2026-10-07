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07 октября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 октября

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Москву накрыла новая волна тепла. Днем воздух прогревается до сентябрьских значений. Четверг, 8 октября, будет солнечным. В пятницу, 9-го числа, столбики термометров могут подняться до 20 градусов.

Правила сдачи на права ужесточат в России. Речь о теоретической части экзамена. Уже с марта 2027 года весь процесс будет проходить только под прицелом видеокамер.

Спрос на зимние шины в онлайн-магазинах вырос в 1,5–3 раза по сравнению с августом. Эксперты связывают это с тем, что резину покупают до первого снегопада. В среднем подготовить автомобиль к холодному времени года стоит около 46 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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