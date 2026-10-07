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07 октября, 17:45

Общество

Басманный район Москвы показали в рубрике "Районы, кварталы"

Басманный район Москвы показали в рубрике "Районы, кварталы"

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Басманный район Москвы показали в рубрике "Районы, кварталы". Там находится Музей транспорта на Новорязанской улице. Постоянную экспозицию разместили в историческом здании гаража Константина Мельникова.

В четверг, 8 октября, новые кадры для участников розыгрыша покажут с 11:00. Ответы можно присылать в чат-бот в мессенджере MAX. 20 победителей пригласят на экскурсию в редакцию и подарят мерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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