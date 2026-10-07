Будущих водителей в России начнут записывать на аудио во время сдачи теории

Аудиозапись, фото- и видео-съемку будут вести во время теоретического экзамена на права в России с марта 2027 года. Такие изменения планируют ввести для усиления контроля за сдачей экзамена.

Сейчас видеофиксация уже применяется при сдаче практического экзамена.

Представители автошкол отмечают, что ученики должны тщательно готовиться к теории, поскольку без необходимых знаний к практике не допускают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.