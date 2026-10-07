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07 октября, 16:30

Экономика

Маркетплейсы России сохранят привычные условия возврата товаров

Маркетплейсы России сохранят привычные условия возврата товаров

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Крупнейшие маркетплейсы России пока не планируют менять привычные условия возврата товаров. Покупатели по-прежнему смогут бесплатно возвращать покупки при необходимости.

При этом новый закон о платформенной экономике позволяет площадкам в некоторых случаях переложить на клиента расходы за обратную доставку качественного товара. Сам процесс возврата останется доступным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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