Маркетплейсы России сохранят привычные условия возврата товаров

Крупнейшие маркетплейсы России пока не планируют менять привычные условия возврата товаров. Покупатели по-прежнему смогут бесплатно возвращать покупки при необходимости.

При этом новый закон о платформенной экономике позволяет площадкам в некоторых случаях переложить на клиента расходы за обратную доставку качественного товара. Сам процесс возврата останется доступным.

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