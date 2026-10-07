В Москве пройдет международный марафон по разработке видеоигр

Московские разработчики создадут новые видеоигры вместе с коллегами из Китая. В столице открыли регистрацию на международный марафон для гейм-дизайнеров, художников и музыкантов. Участвовать можно командами, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, марафон даст возможность специалистам из двух стран пообщаться, обсудить разные подходы в создании игр и наладить профессиональные контакты. Участники из Китая присоединятся к мероприятию в онлайн-формате. Марафон стартует в конце ноября. Подать заявку на участие необходимо до 5 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.