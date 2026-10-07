Соревнования чемпионата "Абилимпикс" в Москве завершатся 9 октября. Участниками стали школьники от 14 лет, студенты колледжей и вузов, а также взрослые специалисты.

Конкурсанты соревнуются в 65 профессиональных компетенциях, среди которых производство, образование, здравоохранение, IT, веб-дизайн, кулинария, швейное дело, парикмахерское искусство и ремонт обуви. В этом году программу дополнили 12 новыми компетенциями.

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