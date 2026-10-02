В России условия воспитания детей при разводе предложили прописывать в брачном договоре. Об этом сообщили в Общественной палате и пояснили, что такой подход поможет сохранить для ребенка "стабильную среду". Дети не становились бы предметом торга и размена в будущих родительских отношениях, а взрослые относились бы к воспитанию ответственнее.

При этом авторы инициативы указали, что само наличие брачного договора создает почву для мысли, что обе стороны всегда готовы к разводу.

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