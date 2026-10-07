Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 07:15

Безопасность

Красная и зеленая кнопки для борьбы с мошенниками появятся на портале "Госуслуги"

Красная и зеленая кнопки для борьбы с мошенниками появятся на портале "Госуслуги"

"Московский патруль": 11 тыс км прошел водный патруль ЦОДД с начала летней навигации

"Новости дня": москвичей предупредили о новом способе кражи банковских данных

Собянин: 70 столичных пожарных и спасателей удостоены почетных званий Москвы

В Общественной палате выпустили памятку для подростков о мошенниках

Устройства для умного дома могут начать регистрировать в России

Москвичей предупредили о мошеннических рассылках с QR-кодами

Столичным школьникам показали мультфильм о телефонных мошенниках

Мошенники перед Днем учителя начали обманывать родителей и педагогов

Адвокат рассказал об ответственности за ложные сообщения о минировании

Две кнопки для борьбы с мошенниками – красная и зеленая – появятся на портале "Госуслуги" уже в ближайшее время. Об этом сообщили в правительстве России.

С помощью красной кнопки пользователи смогут посылать сигнал о возможной финансовой афере банкам, операторам связи и правоохранителям. В этом случае они смогут оперативно проверить подозрительные операции и при необходимости блокировать переводы и платежи, ограничивать звонки. Зеленая кнопка будет отменять действие красной и снимать ограничения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоЕкатерина ЕфимцеваЕгор Бедуля

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика