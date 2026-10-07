Красная и зеленая кнопки для борьбы с мошенниками появятся на портале "Госуслуги"

Две кнопки для борьбы с мошенниками – красная и зеленая – появятся на портале "Госуслуги" уже в ближайшее время. Об этом сообщили в правительстве России.

С помощью красной кнопки пользователи смогут посылать сигнал о возможной финансовой афере банкам, операторам связи и правоохранителям. В этом случае они смогут оперативно проверить подозрительные операции и при необходимости блокировать переводы и платежи, ограничивать звонки. Зеленая кнопка будет отменять действие красной и снимать ограничения.

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