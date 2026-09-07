Спортивно-культурный забег "Музейная миля" собрал около 5 000 участников

История на бегу: 5 сентября в Москве впервые прошел спортивно-культурный забег "Музейная миля". Мероприятие было приурочено ко Дню города. Участников ждали дистанции, символизирующие возраст столицы – 879 лет. Взрослые пробежали 8,79 километра, а для детей устроили специальный старт на 879 метров.

Старт и финиш расположились возле Новой Третьяковки. Маршрут прошел через парк искусств "Музеон", Берсеневскую, Софийскую и Кадашевскую набережные. На пути бегуны увидели более 30 музеев и исторических зданий.

На протяжении всей дистанции участники могли слушать в наушниках аудиоспектакль о знаковых местах маршрута – его озвучили актеры театра и кино. Кроме того, на трассе были организованы "островки поддержки", где спортсменов встречали профессиональные артисты в образах исторических персонажей.

С участниками спортивного путешествия сквозь эпохи пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.