Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 09:25

События

Спортивно-культурный забег "Музейная миля" собрал около 5 000 участников

Спортивно-культурный забег "Музейная миля" собрал около 5 000 участников

"Москва – столица спорта": тренировки по спортивному бриджу проходят в городе

Минздрав РФ утвердил новый порядок допуска к ГТО

Московские клубы провели первые матчи нового сезона КХЛ

Забег на каблуках проведут в Москве 19 сентября

Турнир среди молодежи по настольному теннису прошел в штабе Единой России

"Москва – столица спорта": тренировки по мотоболу

"Качество жизни": врач рассказала о влиянии бега на кожу лица

"Динамо" одержало победу над "Спартаком" в 7-м туре РПЛ

В Москве открылась регистрация на осенний велофестиваль

История на бегу: 5 сентября в Москве впервые прошел спортивно-культурный забег "Музейная миля". Мероприятие было приурочено ко Дню города. Участников ждали дистанции, символизирующие возраст столицы – 879 лет. Взрослые пробежали 8,79 километра, а для детей устроили специальный старт на 879 метров.

Старт и финиш расположились возле Новой Третьяковки. Маршрут прошел через парк искусств "Музеон", Берсеневскую, Софийскую и Кадашевскую набережные. На пути бегуны увидели более 30 музеев и исторических зданий.

На протяжении всей дистанции участники могли слушать в наушниках аудиоспектакль о знаковых местах маршрута – его озвучили актеры театра и кино. Кроме того, на трассе были организованы "островки поддержки", где спортсменов встречали профессиональные артисты в образах исторических персонажей.

С участниками спортивного путешествия сквозь эпохи пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика