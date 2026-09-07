Гала-концерт фестиваля "Территория вдохновения" собрал в "Геликон-опере" 500 гостей

В "Геликон-опере" прошел гала-концерт фестиваля "Территория вдохновения", где финалисты представили хореографические, вокальные и поэтические номера, отражающие многообразие культур и традиций народов России.

Мероприятие собрало около 500 гостей – ветеранов СВО, деятелей культуры, представителей Правительства и общественных деятелей. Фестиваль, проходящий в рамках Года единства народов России, дает возможность жителям старше 16 лет проявить свои таланты. Самые яркие конкурсанты выступали все лето на городских площадках.

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