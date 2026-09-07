Большинство москвичей регулярно гуляют в парках и довольны их благоустройством

За последний год 91% москвичей побывали в парках, при этом 81% гуляют там не реже раза в месяц, а 45% – еженедельно. Опросы показывают: 90% посетителей довольны благоустройством и безопасностью, 85% хвалят спортивные и детские зоны.

Среди главных пожеланий – расширение инфраструктуры, в частности открытие большего числа кафе. Парки столицы регулярно обновляют к каждому сезону.

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