Климатолог рассказал о смещении начала осени в Москве на 2 сентября

По словам климатолога Александра Чернокульского, осень в Москву в этом году придет позже обычного: если во второй половине XX века она наступала 24 августа, то сейчас сместилась примерно на 2 сентября. За последние 35 лет осень в столице стала теплее на 3 градуса из-за глобального потепления, а первые сентябрьские дни все чаще напоминают лето.

Сентябрь ожидается теплее нормы, воздух может прогреваться до 25 градусов, но октябрь будет контрастным – с резкими перепадами температуры до 15 градусов за сутки и большим количеством осадков, а ноябрь может стать самым влажным за последние годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

