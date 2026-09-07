07 сентября, 19:00Общество
Юные москвичи могут собрать видеоприветы от героев телеканала "Мульт"
Юным москвичам предлагают стать мульт-коллекционерами и выиграть призы. Для участия нужно собирать видеоприветы от популярных персонажей телеканала "Мульт".
В "МультКоллекцию" вошли 12 специально созданных роликов с героями мультфильмов "Мимимишки", "Лео и Тиг" и "Сказочный патруль". Играть можно всей семьей.
Когда ролик появится в эфире, на экране будет QR-код. Его нужно отсканировать камерой телефона, после этого видеообращение откроется и сохранится в личном мульткабинете участника.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.