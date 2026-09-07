Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

С 18 по 20 сентября в столице пройдут выборы в Государственную думу России. Отдать голос смогут все граждане РФ старше 18 лет. Сделать это можно очно на избирательных участках или онлайн. Также предусмотрено голосование по месту нахождения или на дому.

В выборах участвуют 10 политических партий. В бюллетене они будут расположены в следующей последовательности: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, Российская экологическая партия "Зеленые", "Справедливая Россия", партия "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и партия "Новые люди".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.