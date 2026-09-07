Около 90 тысяч поездок в сутки ожидается на первом участке Рублево-Архангельской линии

Более 90 тысяч поездок в сутки ожидается на первом участке Рублево-Архангельской линии метро. На этой ветке протяженностью почти 9 километров расположены 5 станций.

В зоне их тяготения проживают около 500 тысяч человек. В частности, станция "Бульвар Генерала Карбышева" открылась в районе, где раньше у жителей не было метро в пешей доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.