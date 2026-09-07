Россиян предупредили о схемах, которые мошенники используют при интернет-знакомствах

Россиян предупредили о популярных схемах, которые мошенники используют при интернет-знакомствах. Об этом рассказали в МВД.

Вариантов много, но у всех есть общие признаки. При общении с аферистами на интернет-платформах, они могут резко перейти к темам, связанным с деньгами, кодами, аккаунтами или легким заработком. В таком случае нужно сразу прекращать общение.

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