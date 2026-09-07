Врачи предупредили жителей столичного региона об опасности осенних жигалок. Это вид мух, который внешне очень похож на комнатных, но в отличие от них жигалки могут кусать человека, как комары или слепни.

Эти мухи появляются в большом количестве осенью и при укусе могут вызвать у людей с повышенной чувствительностью серьезную аллергическую реакцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.