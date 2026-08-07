Москвичи проголосовали за возвращение скульптуры балерины на Тверскую улицу

Москвичи проголосовали на портале "Активный гражданин" за возвращение скульптуры балерины на Тверскую улицу. Речь идет об одном из самых известных утраченных элементов исторического облика столицы.

Прототипом для огромного изваяния, которое украшало жилой дом, была прима Большого театра Ольга Лепешинская.

Почему спустя почти 70 лет скульптуру захотели вернуть? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.