Новости мира: стрельба произошла в школе Таиланда

В Таиланде произошла стрельба в школе. По данным местной полиции, погибли 5 человек. Еще 23 получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии. Нападение устроил ученик 9-го класса. Мотивы преступления выясняются.

Президент США Дональд Трамп запретил так называемый родильный туризм. Он подписал указ, по которому женщинам больше нельзя будет приезжать в страну с целью рождения ребенка и последующего получения им американского гражданства. По словам Трампа, на протяжении многих лет иностранцы злоупотребляли этим положением Конституции США.

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