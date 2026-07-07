Народную артистку РФ Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания прошла в московском театре "Ромэн", которому актриса посвятила более 60 лет жизни.

Проводить артистку пришли родные, коллеги и поклонники. За свою карьеру актриса снялась почти в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Табор уходит в небо", "Вечный зов", "Королева Марго", "Где находится нофелет?" и "Кармелита".

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.