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07 июля, 23:00

Культура

Народную артистку РФ Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РФ Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве проходит церемония прощания с Екатериной Жемчужной

В Москве прощаются с народной артисткой России Екатериной Жемчужной

Церемония прощания с народной артисткой Жемчужной началась в театре "Ромэн"

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Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания прошла в московском театре "Ромэн", которому актриса посвятила более 60 лет жизни.

Проводить артистку пришли родные, коллеги и поклонники. За свою карьеру актриса снялась почти в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Табор уходит в небо", "Вечный зов", "Королева Марго", "Где находится нофелет?" и "Кармелита".

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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