Спектакль "Воскресение" в Театре Гоголя можно будет увидеть в новом сезоне

В Театре Гоголя 101-й сезон подходит к завершению. Закрытие сезона будет 13 июля. Театр откроет двери 18 августа спектаклем "Герой нашего времени". Культурный обозреватель Давид Виннер посетил спектакль "Воскресение" по роману Льва Толстого.

Режиссер-постановщик Павел Пархоменко признался, что этот роман – его любимый и самый личный. В нем писатель словно подвел итог своему творчеству, показав внутреннюю работу в душе "развращенного интеллигента" Нехлюдова, в котором внезапно проснулось "детское сердце".

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