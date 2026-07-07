Дорожная нагрузка снизится после открытия моста в Мнёвниковской пойме

Дорожная нагрузка в районе Мнёвниковской и Филевской пойм снизится после открытия нового велопешеходного моста. Об этом рассказала урбанист, руководитель архитектурной студии Дарья Туркина.

Благодаря новому объекту жители смогут передвигаться пешком и на велосипедах, что снизит использование личного транспорта и такси в утренние и вечерние часы. По словам эксперта, сооружение является уникальным и органично вписывается в территорию района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.