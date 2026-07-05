Более 47 тыс участников собрал ночной велофестиваль в Москве

Первый в этом году ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников. Они проехали 20 километров по живописному маршруту, который проходил от Крылатской улицы до Университетской площади.

На финише велосипедистов ждали нейрофотозона, и шоу с гигантскими молниями. А в финале состоялся флешмоб "Перекличка огней" – тысячи участников синхронно зажгли фонари и фонарики в телефонах. Следующий велофестиваль сезона, который тоже будет ночным, пройдет 1 августа.

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