Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста к парку "Фили"

Транспортную доступность Мневниковской и Филевской пойм улучшат 5 новых мостов через Москву-реку. Один из велопешеходных мостов строят между Мневниковской поймой и парком культуры и отдыха "Фили", сообщил Сергей Собянин.

После открытия моста путь от станции метро "Терехово" до парка сократится до 12 минут. Еще один пешеходный мост соединит Крылатское и Мневники.

Также в районе уже построены два автомобильных моста, еще один находится на этапе строительства. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.