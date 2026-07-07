Новости мира: электричество отключилось на Кубе

На Кубе произошел масштабный блэкаут, третий с начала года. Электричество отключилось во всей стране из-за полного выхода из строя Национальной электросети. В Министерстве энергетики Кубы заявили, что ведутся восстановительные работы.

Четыре человека погибли во время стрельбы в американском штате Огайо. Полицейские приехали на вызов в жилой дом, где завязалась перестрелка. Один правоохранитель погиб на месте, еще четверо получили ранения. Нападавшего ликвидировали.

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