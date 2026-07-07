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07 июля, 11:00

Общество

Почти 25 тысяч школьников посетили ведущие вузы Москвы

Почти 25 тысяч школьников посетили ведущие вузы Москвы

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Почти 25 тысяч московских школьников посетили ведущие вузы и попробовали себя в различных профессиях. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам помощника первого проректора НИУ "МЭИ" Андрея Кондрата, дети выбирают конкретный трек для обучения. Для них проходят лекции от ведущих работодателей, семинары и практико-ориентированные мастер-классы на высокотехнологичном оборудовании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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