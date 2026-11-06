Московский ФК "Локомотив" отправил в отставку главного тренера Михаила Галактионова, который занимал пост с 2022 года. Решение было объявлено сразу после домашнего поражения от казанского "Рубина". Об увольнении сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

"Локомотив" потерпел третье поражение подряд, сейчас они находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Хотя еще в прошлом сезоне под руководством Галактионова команда смогла завоевать бронзовые медали чемпионата.

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