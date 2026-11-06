Хакеры уничтожили облачную инфраструктуру хостинг-провайдера Beget

Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget оказалась уничтожена после того, как хакеры взломали ее в ночь на 2 ноября. Восстановить все данные после кибератаки нельзя. Резервные копии виртуальных серверов получит только половина клиентов, компании приходится выстраивать все заново.

Beget входит в тройку крупнейших регистраторов доменов RU и РФ. От работы компании зависят почти полмиллиона сайтов и сервисов Рунета. В число ее клиентов входят интернет-магазины, дилерские центры, производства, клиники, а также строительные, туристические и юридические фирмы.

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