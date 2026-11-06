Эксперт рекомендовал проверять информацию, полученную с помощью ИИ

При использовании ИИ важно перепроверять полученную информацию и сопоставлять ответы нескольких нейросетей. Об этом рассказал эксперт в области искусственного интеллекта Сергей Никишов.

По его словам, ИИ может давать уверенные ответы, даже если информация недостоверна. Поэтому эксперт советует задавать один и тот же вопрос разным сервисам и сравнивать результаты. Если ответы противоречат друг другу, это повод дополнительно проверить информацию.

Важно не полагаться на рекомендации ИИ при попытках самостоятельно поставить себе диагноз. Даже если несколько нейросетей дают одинаковый ответ, его следует обсудить с врачом. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.