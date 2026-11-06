Законопроект о наказании для автохамов и лихачей утратил актуальность в России. Авторам не удалось юридически прописать, что такое опасное вождение, говорят СМИ. Оказалось, что это слишком объемный термин. Именно за него хотели вводить штрафы и наказание вплоть до лишения прав.

Сама проблема хамов на дорогах остается. Законопослушным водителям нужно защищаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.