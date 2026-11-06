Московские таксисты смогут освоить основы экскурсионной деятельности

Московские таксисты могут освоить профессию экскурсовода. Для этого в городе запустили бесплатный онлайн-курс, рассчитанный на 2,5 недели.

Участников проекта научат рассказывать пассажирам об истории столицы и ее главных достопримечательностях, а также общаться с туристами.

Также для того чтобы стать дипломированным гидом, необходимо получить государственную аттестацию от Комитета по туризму. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.