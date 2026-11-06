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06 ноября, 12:15

Технологии

Москвичи стали активнее покупать игровые приставки в преддверии выхода GTA VI

Москвичи стали активнее покупать игровые приставки в преддверии выхода GTA VI

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Продажи игровых приставок в Москве выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это в том числе с выходом новой части популярной игры GTA VI.

В сети "М.Видео" отмечают рост оборота на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. По словам руководителя департамента "Телеком и гаджеты" компании Никиты Толпыгина, "бум продаж" ожидается после выхода игры, когда пользователи начнут делиться контентом в соцсетях, публиковать стримы и обзоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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