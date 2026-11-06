В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 ноября

В Москве днем 6 ноября ожидаются локальные затруднения движения на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Тульской эстакаде ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В вечерний разъезд повышенный трафик может возникнуть на радиальных трассах по направлению в область.

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