Старшая сборная России по хоккею обыграла юношескую команду на Кубке Будущего

Юниорская и юношеская сборные России по хоккею встретились в стартовом матче Кубка Будущего в Санкт-Петербурге. Старшая команда оказалась сильнее и одержала победу со счетом 10:3.

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Гуанчжоу. В рывке спортсменка подняла штангу весом 115 килограммов и повторила рекорд России.

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