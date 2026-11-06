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06 ноября, 08:00

Спорт

Старшая сборная России по хоккею обыграла юношескую команду на Кубке Будущего

Старшая сборная России по хоккею обыграла юношескую команду на Кубке Будущего

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Юниорская и юношеская сборные России по хоккею встретились в стартовом матче Кубка Будущего в Санкт-Петербурге. Старшая команда оказалась сильнее и одержала победу со счетом 10:3.

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Гуанчжоу. В рывке спортсменка подняла штангу весом 115 килограммов и повторила рекорд России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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