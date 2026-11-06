Китайские пенсионеры стали путешествовать с помощью обмена жильем

Китайские пенсионеры стали путешествовать, обмениваясь жильем с незнакомцами. Вместо того чтобы останавливаться в отелях, пожилые туристы на время переезжают в квартиры друг друга.

Такой формат позволяет сократить расходы, познакомиться с новыми людьми и лучше узнать жизнь других городов. В октябре поездка с таким обменом обходилась в среднем в 135 долларов, или около 11 тысяч рублей.

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