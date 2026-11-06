Музей транспорта Москвы проведет творческие мастер-классы для детей

Музей транспорта Москвы проведет серию творческих мастер-классов для детей старше 4-х лет. Участники смогут создать авторские открытки и стеклянные мозаичные панно, а также попробовать себя в мультипликации и снять короткий мультфильм в технике перекладки.

Возрастные ограничения будут зависеть от выбранного занятия. Продолжительность каждого мастер-класса составит 1 час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.