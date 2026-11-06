Сухой воздух в квартире в отопительный сезон может вызвать раздражение кожи

С началом отопительного сезона воздух в квартирах может вызывать сухость и раздражение кожи, а также слизистых оболочек носа и глаз. Чтобы справиться с этими проблемами, специалисты рекомендуют использовать увлажняющие кремы без отдушек, принимать непродолжительный теплый душ и следить за влажностью воздуха.

Также стоит следить за температурой в помещении и при необходимости регулировать нагрев радиаторов. Для этого нужны специальные вентили или клапаны с термоголовкой. Устанавливать их должен специалист. При этом избыток влаги в квартире может способствовать появлению плесени и пылевых клещей.

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