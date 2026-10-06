Телеканал Москва 24 стал лауреатом премии имени Эдуарда Сагалаева. Он победил в номинации "Лучшая ежедневная информационная или еженедельная информационно-аналитическая программа".

Жюри выбрало лучшей авторскую программу "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым", которая с сентября называется "Мегаполис". В ней телеканал рассказывает о самых заметных и важных событиях, которые произошли в столице за неделю и касаются каждого жителя города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

